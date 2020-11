Un miracle pour l’Inter, le PSG dos au mur: voici les cinq matches de Ligue des champions à suivre

La cinquième journée de la phase de groupes de La Ligue des champions sera décisive pour plus d’un club. Les portes des huitièmes de finale peuvent s’ouvrir pour certains et se fermer pour d’autres. Voici les cinq matches qu’il faudra suivre mardi et mercredi.

Mönchengladbach – Inter (mardi, 21h)

Dernier du groupe B (avec le Real et le Shakhtar) avec 2 points, l’Inter de Romelu Lukaku devra engranger une première victoire en C1 tout en espérant un faux pas du Real pour espérer passer l’hiver.

Liverpool – Ajax (mardi, 21h)

Dans le groupe D, après la défaite surprise la semaine dernière contre l’Atalanta à Anfield, Liverpool peut se racheter avec la réception de l’Ajax Amsterdam, contre qui une victoire serait synonyme de qualification pour le prochain tour.FC Bruges – Zenit