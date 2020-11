Les sites de contrefaçons se font plus rares (SFP Economie)

"Depuis la crise du coronavirus, les achats en ligne ont sensiblement augmenté. Pourtant le nombre de fermetures de sites de contrefaçons avec les extensions '.be' et '.eu' n'a pas augmenté proportionnellement, décrypte-il. "C'est le résultat de la collaboration du SPF Economie avec EURid, DNS Belgium et la douane dans le cadre de l'opération internationale d'Europol 'In Our Sites'".

Jusqu'à récemment l'enregistrement d'un nom de domaine était très simple. Le demandeur fournissait un certain nombre de données, après quoi le site web était directement mis en ligne. Si le titulaire du nom de domaine avait saisi des données incorrectes ou éventuellement frauduleuses, il recevait un e-mail lui demandant de corriger les données introduites ou de prouver leur exactitude. À défaut de réaction dans les 14 jours, le nom de domaine était désactivé et le site web mis hors ligne.