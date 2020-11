Des géants du numérique promettent une "juste contribution" fiscale

Quelque 70 acteurs du numérique, dont les géants Google et Facebook, s'engagent, dans le cadre du collectif "Tech For Good" initié par Emmanuel Macron, à "prendre leurs responsabilités" pour "une juste contribution aux impôts" dans les pays où ils opèrent.

Cette promesse est incluse dans "l'Appel de Tech For Good", rendu public lundi par l'Elysée, qui vise à "tracer les grandes lignes des principes et des valeurs" pour faire d'Internet "un espace libre, ouvert et sûr" au niveau mondial, selon la présidence.

Cet appel a été signé par "plus de 75" dirigeants du numérique, "représentatifs de la diversité" du secteur: grands groupes (Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Snapchat, Huawei...), licornes, startup, ONG, fondations et entreprises françaises importantes comme Thales, Orange ou Iliad. Manquent à l'appel deux géants, Amazon et Apple, mais qui ont fait part de leur "envie de le signer", selon l'Elysée.

Dans cet Appel, le collectif prend huit engagements pour réguler ensemble le numérique, notamment avec des "mesures transparentes" pour "prévenir la diffusion de contenus pédopornographiques, terroristes ou d'extrême violence", ou pour garantir "la liberté de choix des consommateurs".