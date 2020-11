Ligue des champions: le Bayern sans Lewandowski, Neuer et Goretzka contre l’Atlético

Le Bayern Munich, déjà assuré de la première place de son groupe en Ligue des champions, se déplace mardi à Madrid sans Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Corentin Tolisso ni Leon Goretzka, pour affronter l’Atlético.

« Lewandowski, Neuer, Goretzka et Tolisso restent à Munich. Ils sont ménagés. Tous les autres sont dans l’effectif », a indiqué l’entraîneur Hansi Flick lors de la conférence de presse d’avant-match lundi.

Alexander Nübel, l’ancien gardien de but de l’équipe d’Allemagne Espoirs et successeur désigné de Neuer, jouera mardi soir, a confirmé Flick. « Alexander a fait une très bonne impression en Coupe, et la Ligue des champions va être pour lui une occasion de montrer ses qualités ».

Pour le poste d’avant-centre, le candidat logique pour suppléer Lewandowski est l’ancien du Paris SG Eric Maxim Choupo-Moting.