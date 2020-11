Frédéric Louault (Cévipol): «L’État a retrouvé des ressources au XXIe siècle»

Tous ceux qui s’intéressent aux questions politiques, au sens le plus large, connaissent l’acronyme « Cevipol ». Le Centre d’Étude de la Vie Politique, rattaché à la Faculté de Philosophie et sciences sociales de l’ULB, fête ses 20 ans. Un anniversaire auquel s’associe Le Soir, en publiant dans ces pages, et sur notre site dans les semaines à venir, une série de cartes blanches de ses chercheurs (soixante membres effectifs au total, dont treize académiques temps plein, et une quarantaine de collaborateurs scientifiques dans des universités partenaires à l’étranger). Le politologue François Foret ouvre le bal ci-dessous.

Lorsqu’on l’interroge sur l’évolution du Cevipol en deux décennies, Frédéric Louault – qui s’apprête à succéder au précité en tant que directeur du Centre – évoque tout de go son internationalisation.