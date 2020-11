«Amsoria» ou la désolation de l’exil en Belgique

C’est un livre tout simple, les phrases sont courtes, les souvenirs précis, une enfance, une jeunesse sont égrenées en bon ordre, la douleur est maîtrisée et s’exprime avec élégance. C’est un livre de souvenirs édité avec élégance et modestie. Mais une fois ouvert, son texte s’impose, ne vous lâche plus et se termine sur la lancinante question que pose un racisme presque subliminal qui hante, jusqu’aujourd’hui, la société belge.

Le récit de Lilia Bongi est une histoire vraie. La sienne. L’histoire d’une petite Congolaise, à première vue privilégiée et qui eut la « chance » d’être envoyée en Belgique à l’âge de huit ans par un père congolais, privilégié lui aussi, car l’un des premiers « évolués ». Un homme intelligent, brillant, qui réussissait dans toutes ses entreprises et qui, quelques années après l’indépendance, s’était donné les moyens d’assurer à ses enfants ce qu’il estimait être le meilleur, c’est-à-dire une bonne éducation « à la belge ».