A la découverte de Kirill Petrenko, le chef des Berliner Philharmoniker

Petrenko préfère prendre son temps, étudier les partitions et bâtir une relation en profondeur avec ses musiciens. - Stephan Rabold.

Le deuxième conclave des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Berlin choisissait le 22 juin 2015 Kirill Petrenko comme successeur de Sir Simon Rattle. On savait l’orchestre divisé autour de la personne de Christian Thielemann, mais cette nomination en étonna plus d’un. Sauf ceux qui ont eu l’occasion d’entendre Petrenko à Vienne (son Rosenkavalier fut comparé à celui de Carlos Kleiber !), Munich (un inoubliable Parsifal) ou à Bayreuth (une Tétralogie foudroyante défigurée par les errements incongrus de la mise en scène de Franz Castorf). Et encore moins les fidèles de l’Opéra de Lyon, où Serge Dorny lui confia dès 2006, en collaboration avec le metteur en scène Peter Stein, un cycle Tchaikovski-Pouchkhine qui fait date. Dans la foulée, il y dirige aussi un mémorable Tristan und Isolde. Bruxelles devait le découvrir en mai dernier : la crise du coronavirus en a décidé autrement. Heureusement, le disque nous apporte aujourd’hui le témoignage de ses débuts retentissants.