La stratégie la plus agressive envers l’Iran est-elle indiquée?

Face à un régime iranien plus radical que jamais, les États-Unis et Israël ont opté pour une quasi-guerre, tablant sur un changement de régime qui en résulterait. Pas sûr, pourtant, qu’il s’agisse là d’une stratégie payante.

Un médecin irano-suédois professeur invité à la VUB sur le point d’être exécuté à Téhéran pour espionnage, quatre Iraniens dont deux binationaux belges en procès à Anvers pour un projet d’attentat massif contre l’opposition iranienne radicale près de Paris en 2018 et, last but not least, l’assassinat par des inconnus près de Téhéran ce 27 novembre d’un éminent scientifique à la tête du programme nucléaire de la république islamique : vu de Belgique, l’actualité iranienne se fait foisonnante ces derniers temps. La question se repose, plus lourdement que jamais : comment faut-il s’y prendre avec cet État qui joue un rôle clé au Moyen-Orient ?