En 2017, les Red Flames ont connu 50 jours de préparation

2017 a marqué l’histoire du foot féminin avec une première participation de l’histoire à un championnat d’Europe. « Pour le foot féminin, on peut comparer l’impact de ce tournoi à celui de l’Euro 80 pour les hommes », se souvient Aline Zeler. « À l’époque, ils n’étaient pas défrayés comme maintenant et eux aussi ont découvert ce que signifiait se préparer pour un grand tournoi. De notre côté, on a quand même travaillé 50 jours ensemble, c’était une découverte pour tout le monde. »

Le tournoi s’est terminé après la phase de poules. « Forcément, on aurait préféré que cela dure plus longtemps mais nous avons certainement fait bonne figure. Dans notre poule, nous avions tout de même les deux futurs finalistes (les Pays-Bas et le Danemark). »