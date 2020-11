Katrien Jans: «Le Mondial 2027? Pas un simple acte de candidature mais un vrai projet»

Après l’Euro 2000 co-organisé avec les Pays-Bas chez les hommes, la Belgique connaîtra-t-elle le Mondial 207 en partie sur son territoire. En compagnie des Pays-Bas et de l’Allemagne, la Belgique s’est portée officiellement candidate. « Ce n’est pas juste une déclaration d’intention, c’est une candidature sérieuse », intervient Katrien Jans. « 2027 paraît peut-être loin mais l’attribution définitive sera connue au plus tard avant le prochain Mondial. 2023, c’est presque déjà demain. Il n’y a pas de temps à perdre. »

Les contacts vont bon train entre les trois fédérations. « Après avoir organisé l’Euro en 2017, les Pays-Bas avaient déjà déclaré vouloir être candidats pour une Coupe du monde. Entretemps, la FIFA est passée de 24 à 32 pays et cela devient très lourd à assumer tout seul. Chaque semaine, nous avons des réunions en visio-conférence, ça cause du corona. Chaque semaine, nous fixons des objectifs à atteindre. Des contacts constructifs et dans une bonne entente. »