Aline Zeler: «Laissons notre capsule de Belges aux vestiaires»

Aline Zeler commentera ce mardi soir le match aux côtés d’Emiliano Bonfigli. « Ce match capital est à nouveau face à l’équipe qui nous avait barré la route du Mondial 2019. Un mauvais souvenir qui a signifié la fin de ma carrière internationale. Cette élimination a fait d’autant plus mal que nous menions 2-0 chez nous avant d’encaisser deux buts en fin de match. »

Et comme la Suisse n’a pas craqué chez elle au retour et qu’elle a gagné 2-1 plus tôt dans la campagne de qualification, les Helvètes font un peu office de bête noire. « Laissons notre capsule de Belges au vestiaire », affirme-t-elle. « Oui, les Suissesses évoluent à l’étranger mais nous aussi nous avons des expatriées (NDLR : par exemple Cayman à Lyon, le top club européen) et certaines comme Wullaert sont revenues au pays. Et peu importe dans quel club elles évoluent, le plus important est qu’elles jouent. »