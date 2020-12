Mymarket.brussels, la plateforme bruxelloise qui veut courser Amazon

Privilégier l’achat local à Amazon, qui plus est en période de crise, c’est du bon sens – et il se trouve aujourd’hui de moins en moins de monde, à gauche comme à droite, pour oser affirmer le contraire. C’est bien de le marteler matin, midi et soir, mais cela n’empêche qu’il reste difficile pour les commerces locaux de tenir la distance sur le terrain des géants numériques. Élaborer un site est cher et fastidieux, parvenir à exister ensuite dans l’ombre des ténors du secteur l’est encore plus. C’est donc en vue de leur donner une chance supplémentaire que mymarket.brussels débarque dès ce mardi sur la scène de l’e-commerce, avec le concours des pouvoirs publics bruxellois.