Forum des Jeunes: le désamour croît entre les jeunes et la police

Les relations peuvent se révéler problématiques entre certains jeunes et les forces de l’ordre. La crise sanitaire et les mesures qui en découlent ont entraîné ici aussi de nombreux remous : amende en cas de non-respect des consignes sanitaires, interruption de fêtes clandestines, menottes passées à des mineurs d’âge, etc.

Aux yeux du Forum des Jeunes – organe officiel des jeunes âgés de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles –, « il ne fait guère de doute qu’il existe un contentieux entre les jeunes et la police ». Entre les mois de mars et mai dernier, le Forum a mené une enquête en ligne afin que les jeunes puissent exprimer leur ressenti. Plus de 1.400 répondants âgés de 16 à 30 ans provenant des quatre coins de la FWB y ont participé.