Real Madrid: Eden Hazard risque de ne plus jouer en 2020

Décidément, l’année 2020 prend de plus en plus les contours d’une « annus horribilis » pour Eden Hazard. Ou presque… si l’on excepte ces dernières semaines, au cours desquelles le joueur du Real Madrid a tout de même pris part à six rencontres sous la vareuse merengue pour deux réalisations (contre Huesca et à l’Inter). Si le Belge pensait en avoir définitivement terminé avec la guigne qui le poursuivait depuis son arrivée en Espagne, il est vite retombé de haut. De très haut, même. Après avoir été touché par plusieurs blessures musculaires et le coronavirus, voilà que l’ancien joueur de Chelsea souffre d’une « déchirure du muscle antérieur de la cuisse droite », comme l’indique le laconique rapport médical publié par le Real Madrid.