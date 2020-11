Les piscines auront besoin de temps pour rouvrir

La surprise est totale pour le secteur qui ne s’attendait pas à une ouverture avant 2021. Il faudra plusieurs jours pour accéder aux bassins qu’il faut chauffer… et tester. Le protocole est lui aussi revu.

Dix jours. C’est le temps minimum qu’il faudra à Pascal Duchâtel pour rouvrir la piscine Le Calypso à Watermael-Boisfort. Impossible pour lui de remettre les infrastructures en route d’ici ce 1er décembre comme cela a été convenu lors du dernier Comité de concertation. La décision de rouvrir les piscines prise vendredi dernier a surpris tout le secteur, qui n’a pas pu anticiper. « On ne s’attendait vraiment pas à pouvoir recommencer avant l’année prochaine », confie Pascal Duchâtel. « Nous sommes contents pour les usagers évidemment, mais nous devons déjà les avertir que nous ne pourrons pas rouvrir dès ce mardi. Une piscine ne se relance pas comme ça. Il faut de nouveau la chauffer, tester la qualité de l’eau et de l’air. Et puis, après un mois de fermeture, nous sommes dans l’obligation de refaire un test de légionellose dans les infrastructures comme les douches. Le test a été fait ce matin, mais l’entreprise nous a prévenus : il faudra dix jours pour obtenir les résultats. »