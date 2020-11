Les grands magasins se disent prêts à canaliser la foule

Ce mardi matin, après quatre semaines de fermeture obligatoire, les magasins « non-essentiels » peuvent rouvrir leurs portes, alors que les fêtes sont toutes proches. Or, les commandes par internet avec livraison à domicile ou retrait en points de vente n’ont pas suffi à étancher la soif de consommer des Belges. Voilà qui pourrait amener nombre d’entre eux à se précipiter dans les commerces et à former des queues devant les enseignes les plus populaires. « Nous nous attendons certainement à des files devant nos magasins dès ce mardi, vu que la Saint-Nicolas aura lieu dans cinq jours et que beaucoup de clients n’ont pas anticipé leurs achats de jouets en réservant en ligne, » anticipe ainsi Alain Hellebaut, administrateur délégué de Maxitoys qui compte 24 succursales en Belgique. Chez Ikea aussi, déclare sa porte-parole belge Julie Stordiau, « on s’attend à du monde et on s’y prépare ».