Super novembre pour le BEL 20 avec un gain de 20,50 pc

Telenet (35,80) emmenait les hausses avec un gain de 2,11 pc, Orange Belgium (16,16) et bpost (10,14) reperdant par ailleurs 1,10 et 2,97 pc. AB InBev (55,88) était négative de 2,39 pc, KBC (58,40) et ING (8,18) de 2,14 et 2,86 pc, Ageas (41,22) de 1,51 pc. arGEN-X (239,20) progressait de 1,79 pc contrairement à Galapagos (103,15) qui reculait de 1,86 pc en compagnie de Solvay (95,84) et UCB (89,56), en baisse de 0,68 et 1,08 pc. GBL (81,68) et Ackermans (122,00) abandonnaient 1,50 et 2,09 pc alors que Sofina (266,00) et WDP (28,40) étaient en hausse de 1,14 et 0,78 pc, Colruyt (50,02) gagnant 1,71 pc alors qu'Aperam (32,00) et Umicore (37,57) reperdaient 2,41 et 1,93 pc.