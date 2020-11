Sporting de Charleroi: les solutions en défense ne sont pas légion

Willems ayant écopé de son cinquième carton jaune de la saison au Kehrweg, Flanagan n’étant pas encore au point physiquement et Goranov pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville, ils ne sont plus que cinq défenseurs à être sélectionnables et le remplacement du Français se jouera donc entre Diagne et Zajkov, le premier partant avec une (grosse) longueur d’avance malgré son manque de temps de jeu, lui qui n’a plus commencé un match depuis le déplacement à Mouscron le 27 septembre dernier.