Un participant au Vendée Globe repéré sur son radeau de survie

Kevin Escoffier a été repéré sur son radeau de survie par Jean Le Cam lundi en fin d’après-midi. Le skipper du PRB avait déclenché sa balise de détresse plus tôt dans l’après-midi et avait signalé que son « PRB » avait une importante voie d’eau. Il occupait la 3e place du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Jean Le Cam (Yes We Cam !), 4e, parti à sa rescousse, « est arrivé sur zone et voit Kevin dans son radeau de survie », a annoncé PRB sur son compte Twitter. Le Cam va déplomber son moteur afin de récupérer son infortuné collègue.

Les secours (MRCC Cape Town) ont demandé au concurrent le plus proche, Jean Le Cam, de se dérouter pour se rapprocher de la dernière position connue du bateau d’Escoffier au moment du déclenchement de la balise. Il s’agit du premier sauvetage depuis le départ de la course le 8 novembre.