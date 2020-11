Anderlecht: l’énigme Mustapha Bundu

Alors que le manque de talent criant affiché par leur équipe favorite a plongé la majorité des supporters anderlechtois en pleine déprime, le staff technique anderlechtois s’accroche à quelques lueurs d’espoir pour croire en des lendemains meilleurs. À ses yeux, Mustapha Bundu (23 ans) en est une. Pour Vincent Kompany et ses adjoints, Anderlecht ne s’est pas trompé en déboursant près de 3 millions – le coût total du mercato mauve s’est élevé à 4,2 millions – pour s’attacher les services du Sierra-Léonais et lui offrir un contrat jusqu’en 2024. Les progrès de Bundu n’ont pourtant pas sauté aux yeux du grand public, dimanche, lors du Clasico. Dès lors, comment expliquer cet enthousiasme non feint des habitués de Neerpede pour l’ex-ailier d’Aarhus ?