C’est la semaine de tous les dangers pour l’Excel Mouscron

Comme lors de la saison 2018-2019, les Hurlus ont retrouvé des couleurs après avoir connu un changement d’entraîneur. Leur 4/6 arrive à point nommé avant la réception de Saint-Trond, suivie d’un déplacement à Waasland-Beveren quatre jours plus tard. L’Excel a désormais les cartes entre les mains pour s’extirper de la zone rouge.

L’Excel s’est relancé dans la course au maintien. - Photo News

C’est la deuxième fois depuis son retour au sein de l’élite que Mouscron a complètement raté son début de saison. En septembre 2018, Frank Defays avait été démis de ses fonctions après un bilan de 0/15.

Quand Bernd Storck avait été nommé à la tête de l’équipe, les Hurlus comptaient une défaite de plus. Ils se faisaient rares ceux qui croyaient alors encore au maintien de l’Excel, pourtant habitué des sauvetages miraculeux plutôt en fin de saison. L’entraîneur allemand avait finalement réussi à mettre en place une nouvelle dynamique, marquée par des intentions offensives, de l’engagement et une solidarité à toute épreuve. Entre la 11e et la 21e journée, une période qui marquait la dernière ligne droite avant la trêve hivernale, les Hurlus avaient engrangé 13 points. Le 24 novembre 2018, l’Excel s’était imposé à Waasland-Beveren, un tournant dans leur parcours.