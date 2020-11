«Le vaccin contre la Covid-19 doit être un bien public mondial»

Ces dernières semaines, nous avons été inondés de nouvelles prometteuses provenant du secteur pharmaceutique. Moderna ainsi que Pfizer et BioNTech ont annoncé dans un communiqué de presse que les résultats de leurs essais cliniques pour un vaccin contre la Covid-19 sont plus que prometteurs. Leurs chiffres indiqueraient une efficacité de 90 % voire plus. AstraZeneca a également communiqué des résultats encourageants. On espère donc qu’un vaccin nous protégera bientôt contre le coronavirus. Bien que nous nous réjouissions de cette bonne nouvelle, nous gardons aussi à l’esprit que la crise sanitaire ne prendra fin que si chaque être humain, partout dans le monde, a accès à un vaccin. Nous avons donc avant tout besoin d’un nombre suffisant de vaccins qui soient équitablement répartis. Or, c’est toujours la grande inconnue aujourd’hui. Les brevets pharmaceutiques restent un obstacle important à la production à grande échelle du vaccin et la coopération internationale est trop faible pour garantir une distribution équitable.

La lutte déloyale pour le vaccin Les pays riches font déjà la course pour obtenir le plus grand nombre de vaccins possible, au-delà des promesses internationales et avant même que la production dudit vaccin ne commence. Plusieurs organisations et experts de la santé ont souligné que la majorité des vaccins attendus ont déjà été achetés par les pays les plus riches du monde. Ainsi, jusqu’à 80 % de l’approvisionnement prévu par Pfizer sont réservés pour des pays comptabilisant à peine 14 % de la population mondiale. On observe des chiffres similaires avec les vaccins de Moderna. Le projet de vaccin d’AstraZeneca est quant à lui davantage destiné aux pays en développement, mais nous risquons néanmoins de voir les pays les plus pauvres incapables d’obtenir un vaccin et la pandémie durer bien plus longtemps qu’elle ne le devrait.

Sans une approche internationale et un contrôle public, le virus pourra continuer à se propager là où l’accès au vaccin restera limité. Ceci est non seulement injustifiable d’un point de vue éthique, mais également irresponsable d’un point de vue épidémiologique et économique. Les conséquences de la perturbation du commerce mondial et du maintien des contrôles aux frontières, des restrictions de voyage et des quarantaines seraient considérables. Par conséquent, si la maladie continue de faire rage dans des pays qui n’ont pas accès à un traitement ou à un vaccin, même les pays ayant une large couverture vaccinale resteront vulnérables. Tôt ou tard, le virus réapparaîtra.