Ysaline Bonaventure: «Je me suis retrouvée au fond du trou»

Début septembre, Ysaline Bonaventure jubilait ! Elle la tenait enfin sa première victoire en Grand Chelem, avec un bel exploit à la clé, au 1er tour de l’US Open face à la Chinoise Zhang, 38e mondiale. Mais en deux mois, tout le joli rêve américain s’est écroulé : mise en quarantaine forcée à New York, accident et blessure au genou en préparation à Roland-Garros, puis l’annonce de Germain Gigounon, son coach, qui la quitte pour David Goffin ! Que de pain noir… La Stavelotaine nous a raconté comment on se relève de tout ça.