La Wallonie maître du précompte immobilier

Trois ans après la Région bruxelloise, la Wallonie s’apprête à reprendre au fédéral la gestion du précompte immobilier. Le cap sera franchi le 1er janvier prochain, un an après l’échéance initialement prévue : le gouvernement a préféré ne pas « jouer les apprentis sorciers », selon l’expression de Jean-Luc Crucke (MR), le ministre des Finances.

En 2014, le transfert de la fiscalité automobile avait tourné au fiasco : les services n’étaient pas prêts et l’informatique s’avéra déficiente. L’an prochain, l’administration wallonne devra expédier 1,6 million d’avertissements-extraits de rôle « précompte ». Le territoire régional se compose (chiffres 2019) de 2.239.695 parcelles non bâties et de 2.041.797 parcelles bâties.