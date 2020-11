Pierre-Yves Jeholet: «Faire de la formation en alternance un parcours d’excellence»

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut redorer le blason de l’enseignement en alternance. Pour le rendre plus efficace et attractif auprès des jeunes. Pour cela, dit-il, il faut un débat « sans tabou » et « casser les codes ».

Entretien

Régionaliste convaincu, Pierre-Yves Jeholet (MR) est depuis plus d’un an le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). À ce titre, certains le trouveront sans doute suspect quand il défend une réforme « ambitieuse » de la formation en alternance, en lien avec les Régions, dans le but d’en faire « un parcours d’excellence », « un modèle d’orientation positive plutôt que de relégation ». Au contraire, argue-t-il : de sa position à la FWB, il a même un avantage : « Si l’idée venait des Régions, on la prendrait comme une attaque contre la FWB. C’est pour ça que je le fais, moi. »