Commerces, piscines: des risques limités si les réouvertures sont cadrées

Ce mardi, on « rouvre » (un peu) la Belgique. Les commerces dits « non-essentiels » limités au « click&collect » ou à la vente par internet depuis un mois, vont pouvoir de nouveau accueillir leurs clients en chair et en os. Les piscines et les musées aussi. C’est un peu plus anecdotique, mais tout est bon à prendre en ces temps confinés.

Les images de la Grand-Place de Bruxelles et des rues adjacentes débordant de monde ce week-end ont démontré à quel point le Belge avait envie et besoin de sortir malgré le froid. Désormais autorisé à le faire pour son shopping de Noël, pourra-t-il dépenser en toute sécurité sanitaire ?