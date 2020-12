Coronavirus: 11 millions de Belges c’est bien, 13 ministres unis c’est mieux

Pas un mois, pas une semaine : on n’aura même pas tenu trois jours ! Vendredi soir, les différents partis membres du Comité de concertation, francophones et flamands, Open VLD, CD&V, PS, MR, Ecolo, SP.A, Groen, N-VA affichaient, comme un seul « homme » leur solidarité, leur sens des responsabilités. Tous derrière le Premier ministre Alexander De Croo, et aussi, oui, tous aussi derrière le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. Ils avaient pris des décisions très dures, au terme de discussions très constructives sur base de chiffres sanitaires et hospitaliers imposant, proclamaient-ils en chœur, de serrer la vis jusqu’à mi-janvier.