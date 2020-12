L'UCL à l'initiative d'un fonds d'investissement inter-universitaire européen (PRESS)

L'UCLouvain, lance avec la KULeuven, l'Université de Paris, l'Université du Luxembourg et celle de Wageningen aux Pays-Bas, le premier fonds d'investissement inter-universitaire européen voué à faire fructifier les spin-offs, rapporte L'Echo mardi.

L'Université de Louvain et la Sopartec, sa filiale de valorisation de la recherche, sont à l'origine de ce fonds VIVES Inter-University Fund (VIVES IUF). Celui-ci oeuvrera pour les cinq universités partenaires et sur un territoire étendu aux quatre autres pays concernés.

Le nouveau fonds a déjà levé 32 millions d'euros et prévoit d'y ajouter 18 millions l'an prochain pour en totaliser 50.

"VIVES IUF investira dans quatre secteurs", explique Bruno van Lierde, qui préside le conseil de la Sopartec et siégera à celui du nouveau fonds: la santé, domaine dans lequel l'UCLouvain et la KUL excellent, l'agritech (l'agriculture du futur), qui est le domaine de prédilection de l'université de Wageningen, les services de l'ingénieur au sens large, qui englobent notamment les télécoms, le digital ou encore l'internet des objets, et l'espace, secteur clé de l'université du Luxembourg".