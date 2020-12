Julien Tassin Pictures from home

Huit morceaux, huit sentiments que le confinement a provoqués chez Julien Tassin, mélancolique, rêveur, triste, évocation de son père et de ses ancêtres, parfois un peu country ou même moyenâgeux. On peut les écouter pour la beauté de la musique. On peut aussi les regarder parce que Julien Tassin a proposé à des artistes visuels de les illustrer : Antoine Roméo, Maël G. Lagadec, Olivier Calicis, Jérôme Mayer, Pierrot Delors, Mireille Robbe, Rébecca Moreau et Eric De Page. Musique et images se marient vraiment avec bonheur.