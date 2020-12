Commerce: accord entre Mexico et Londres sur les spiritueux

Le Mexique et le Royaume-Uni ont signé lundi un accord bilatéral sur la reconnaissance et la protection des appellations d'origine pour les spiritueux, en prévision de la mise en œuvre du Brexit, a annoncé le secrétariat mexicain au Commerce.

Le document "garantit la continuité de la reconnaissance et de la protection pour les boissons spiritueuses après la finalisation (...) de la sortie de l'UE pour le Royaume-Uni", selon un communiqué du secrétariat au Commerce.

Le Royaume-Uni achèvera le 31 décembre à 23H00 GMT la période de transition consécutive à son divorce historique d'avec l'Union européenne, prononcé le 31 janvier dernier. Il cessera alors d'appliquer les règles européennes et sortira du marché unique européen.

L'accord conclu avec Mexico prévoit la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine mexicaines (téquila, mezcal, sotol, charanda et bacanora) et britanniques (whisky écossais et irlandais, crème irlandaise et poitin irlandais).

Il vise également à protéger les industries des deux pays dans ce domaine pour s'assurer que ces produits demeurent parmi leurs principales exportations et garantir aux producteurs comme aux consommateurs que "la concurrence déloyale sera découragée".