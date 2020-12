Les Hillbillies sont pauvres et au chômage. Ils possèdent des armes, se droguent et ont voté pour Trump. Le film « Une ode américaine », diffusé sur Netflix depuis peu, fait la part belle à tous ces clichés. Mais la vérité est tout autre.

Glenn Close et Amy Adams. - Netflix

Au printemps 2016, alors que le monde entier se moquait d’un animateur de télévision originaire du Queens, un certain Donald Trump, prêt à tout pour devenir président des Etats-Unis, un livre des plus curieux se hissait au rang de best-seller aux Etats-Unis, se situant à mi-chemin entre l’autobiographie, le tract et l’enquête sociologique. Son titre : Hillbilly Elégie . Son auteur : J. D. Vance.