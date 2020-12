Zinedine Zidane sur la nouvelle blessure d’Eden Hazard: «Il passe un mauvais moment et nous allons l’aider à aller mieux»

Le Real Madrid se déplace au Shakhtar Donetsk ce mardi soir dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Une rencontre à laquelle Eden Hazard ne participera pas puisqu’il est à nouveau blessé, à la cuisse droite cette fois-ci. Zinedine Zidane, l’entraîneur madrilène, a été interrogé sur le cas du Diable rouge en conférence de presse lundi.

« C’est une blessure de plus pour lui, c’est une mauvaise chose pour lui et pour nous », a commenté le coach français. « Ce sont des choses qui arrivent dans de nombreuses équipes, il faut juste faire face. C’est une situation compliquée pour Eden et nous avons envie de le retrouver, qu’il rejoue avec nous. Il ne s’était jamais autant blessé dans toute sa carrière. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort. »