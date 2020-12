Le Russe Nikita Mazepin promu en Formule 1 chez Haas en 2021

Le pilote de Formule 2 russe Nikita Mazepin, 21 ans, courra en Formule 1 la saison prochaine pour l’écurie Haas, « avec un contrat de plusieurs années », a annoncé l’équipe américaine dans un communiqué mardi.

« Être pilote de Formule 1 est un rêve qui se réalise », commente Mazepin dans ce communiqué. « J’apprécie la confiance que me témoignent Gene Haas (le propriétaire de l’écurie, ndlr), Guenther Steiner (son team principal, ndlr) et toute l’équipe. »

« Ils donnent une opportunité à un jeune pilote et je les en remercie », poursuit-il. « L’équipe se tournera vers moi pour obtenir des retours et des contributions afin d’améliorer sa voiture en 2021 et au-delà. J’assumerai cette responsabilité et j’ai hâte de commencer. »