Fin du mariage entre RTL et la presse écrite

C’est la fin d’un partenariat long de 35 ans entre la presse écrite et RTL. Le groupe luxembourgeois a annoncé ce mardi le rachat des 34 % qu’Audiopresse détient dans le capital de sa filiale belge, RTL Belgium. Il s’agit d’une société holding dans laquelle sont logées les parts de quatre éditeurs de presse : Rossel (Le Soir, Sudpresse…), IPM (La Libre, la DH), Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad) et le Holding Echos (Mediafin, Grenz-Echo), lié à Rossel. RTL rachète aussi dans la foulée les participations de Rossel (24,9 %) et de Francis Lemaire – co-fondateur de Radio Contact – (24,9 %) dans Radio H, le holding détenant les deux radios de RTL Belgique (Bel-RTL et Radio Contact). Il est donc désormais seul maître à bord en Belgique.