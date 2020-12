Renforcement des contrôles, sanctions: de nouvelles mesures wallonnes face à la hausse de mortalité sur les routes

La mortalité sur les routes wallonnes est repartie à la hausse en 2019 après dix ans de recul. Les états généraux de la sécurité routière mettent l’accent sur l’intensification des contrôles et des sanctions.

Entre 2009 et 2019, les statistiques wallonnes de la sécurité routière se sont améliorées : la mortalité est passée de 400 à 311 décès. Mais il y a un bémol : une inversion de tendance a été constatée entre les années 2018 et 2019, puisque le nombre de décès à 30 jours est reparti à la hausse, de 273 à 311 victimes.

On reste très loin des objectifs fixés par la Déclaration de politique régionale : un seuil de 200 victimes en 2020 et de 100 victimes en 2030. En 2019, la hausse de loin la plus spectaculaire a été enregistrée parmi les cyclistes : une augmentation de 163 % de décès, soit un nombre de victimes qui est passé en douze mois de 8 à 21 usagers de la bicyclette.