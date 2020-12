Le film 4 étoiles de la semaine: «Mank» au nom du vieil Hollywood

« On ne résume pas une vie en 2 heures. Au mieux, peut-on en donner un aperçu », affirme Herman J. Mankiewicz, dit Mank, frère aîné de Joseph (le cinéaste d’Eve, La comtesse aux pieds nus, Cléopâtre), et scénariste de Citizen Kane. Conscient de cette vérité, David Fincher, absent du grand écran depuis 2014 et Gone Girl, plonge avec volupté dans le vécu de cet homme de l’ombre pendant qu’il écrit le premier film d’Orson Welles. Il met en lumière la personnalité de cet auteur prolifique, génial et autodestructeur, raconte les 60 jours d’écriture d’un chef-d’œuvre sous la pression des commanditaires, donne une vision acérée de Hollywood à l’aube de son âge d’or, voué au profit et sans états d’âme, et rend hommage au « plus grand film de tous les temps » à travers une esthétique sublime.