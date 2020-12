La Ville de Bruxelles a décidé mardi midi de fermer l’accès à la rue Neuve via la place de la Monnaie, en raison de l’affluence observée en ce premier jour de réouverture des magasins non essentiels. Le public est réorienté vers les autres accès, soit la place Rogier et les rues adjacentes, a indiqué mardi le cabinet du bourgmestre Philippe Close.