Diego Armando Maradona forever, sur Netflix et ailleurs

Deux documentaires et une mini-série Netflix ont immortalisé le génie du ballon rond. Immersion fascinante dans la vie de ce dieu des stades. Une vie de gloire, sur fond de polémiques et de tragédies. Une vie terrible, incroyable, formidable.

La planète foot vient de vivre un séisme de magnitude 10. Et pas seulement elle. La disparition, à 60 ans, de Diego Maradona, « el Pibe de oro » (le gamin en or), enfant chéri des bidonvilles de Villa Fiorito, sauveur du Napoli, émeut aux quatre coins du monde. Parce que l’homme était magique et fascinant. Parce qu’il était un dieu vivant et que les dieux ne meurent jamais. Sa personnalité, son parcours, son talent, ses zones d’ombre mais aussi le culte que ses fans lui vouent ne pouvaient pas laisser le cinéma indifférent.

En 2007, le cinéaste argentin Carlos Sorin raconte avec humour et tendresse le périple d’un fan inconditionnel, vivant pauvrement dans le nord-est de l’Argentine, jusqu’à son idole, hospitalisée aux soins intensifs à Buenos Aires suite à un incident cardiaque. Le chemin de San Diego reçut le prix spécial du jury au Festival de San Sebastian.