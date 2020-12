Des ventes en pagaille avant les fêtes

Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses : dès ce mercredi, c’est une avalanche de ventes aux enchères qui attendent les amateurs. La plupart se déroulent « online » et sans public dans la salle, en raison des mesures anti-covid, mais cela n’empêche nullement de réaliser de bonnes affaires comme l’ont montré ces dernières semaines.

Pour commencer le mois, on sera attentif aux dernières heures de la vente de cigares, spiritueux et vins fins chez Millon (online jusqu’au 3 décembre à 15 heures). Si certaines bouteilles de cognac, porto et autres plaisirs sont estimées entre 20 et 30 euros, d’autres montent jusqu’à 1.500-2.000. À savourer. Et bien sûr, fêtes obligent, les vins et champagnes sont largement de la partie avec de belles et bonnes bouteilles qui ne demandent qu’à libérer leurs saveurs et leurs arômes.