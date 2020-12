Deux jours de sommet agricole virtuel

En attendant de réinvestir le site de la Foire, ses organisateurs proposent des événements virtuels. Ce sera le cas ces 3 et 4 décembre, avec l’« Agr-e-Sommet », né « d’une double obsession depuis longtemps. Que l’agriculture du futur reste la plus belle invention de l’homme, et que ces agriculteurs soient heureux dans leur métier, en ville ou dans les villages », note Caroline Willems. « Depuis 2016, nous avons des réunions professionnelles qui mettent en lumière l’innovation dans l’agriculture. On veut apporter aux agriculteurs des réponses concrètes à leurs problèmes, de façon optimiste. L’Agr-e-Sommet est le produit de cette démarche, et vivra de façon digitale cette année. »