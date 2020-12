La Foire Agricole de Libramont 2021 sera «une édition de transition»

L’un des plus grands événements estivaux de Wallonie va devoir se réinventer partiellement, pour pouvoir vivre une édition 2021 capable d’accueillir du monde tout en répondant aux mesures sanitaires qui risquent de durer. En attendant, un sommet agricole virtuel est prévu ces 3 et 4 décembre.

Comme tant d’autres manifestations, la Foire agricole de Libramont, un des événements-phare de la Wallonie estivale, a tourné en juillet une page vierge. Ce grand rendez-vous de l’agriculture, de la forêt et de la ruralité n’a donc pas eu lieu avec ses milliers de visiteurs, et ses ambiances tant professionnelles que festives.

L’édition 2021 est encore trop lointaine que pour pouvoir en cerner avec précision les contours, mais la manager générale Natacha Perat sait que « quoi qu’il arrive, ce sera une édition de transition, entre les éditions classiques de ces dernières années et celles du futur. Ce sera un moment intéressant pour tester des choses », dit-elle, « mais on devra s’adapter. Si l’édition 2020 avait eu lieu, une refonte de certains espaces était prévue, afin de pouvoir mettre les circuits commerciaux plus en évidence. »