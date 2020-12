Ça carbure au sein de la task force fédérale dédiée à la stratégie de vaccination. Les réunions se multiplient depuis sa création mi-novembre sous la direction de Dirk Ramaekers. Alors que la France et l’Allemagne sont déjà très avancées, on devrait y voir un petit peu plus clair ce mercredi pour notre pays, une nouvelle réunion des ministres de la Santé (CIM) belges étant à l’agenda.