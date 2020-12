Romain Grosjean raconte son terrible crash en Formule 1: «J’ai vu la mort arriver» (vidéo)

Romain Grosjean a vécu un effroyable accident il y a deux jours lors du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Les images de sa voiture en feu laissaient croire au pire, mais le pilote français est parvenu à s’extirper du brasier au bout de 28 très longues secondes. Il s’en sort finalement avec quelques brûlures aux mains. Un véritable miracle que Grosjean a raconté dans un long entretien à TF1.

« Ça va très bien vu l’accident et les circonstances », a déclaré le pilote. « J’ai des mains de Mickey mais sinon, ça va. Les mouvements vont bien, ce n’est pas plaisant mais ce n’est pas douloureux, je ne me plains pas. Je ne sais pas si on peut parler de miracle, mais ce n’était simplement pas mon heure. »