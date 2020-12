Les supporters de Manchester United ont enfin admiré l’attaquant dont ils avaient a priori douté. Deux buts et un assist en 45 minutes pour renverser Southampton, « El Matador », malgré ses 33 ans, a reconquis le centre de l’arène, le cœur du rectangle. Qui sait si le PSG s’en mordra les doigts mercredi.

Le moins que l’on puisse écrire est qu’Edinson Cavani n’a pas été traité à Paris, et jusqu’à mardi en Angleterre, avec la même générosité qu’il a toujours affichée sur un terrain et qui en fait un attaquant paradoxal : létal devant le but, mais altruiste dans toutes les autres zones de jeu.