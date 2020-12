Coupe de Belgique: les clubs amateurs qualifiés vont-ils jouer les 16es de finale?

C’est le flou le plus total autour de la (possible) reprise du football amateur ! Si l’ACFF envisage plusieurs options, en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures gouvernementales, pour la relance des championnats, il est aussi nécessaire de se pencher sur l’organisation des 16es de finale de la Coupe de Belgique, puisque cela concerne encore neuf clubs amateurs…

Les 16es de finale de la Croky Cup doivent en effet se tenir le week-end des 9 et 10 janvier. Or, la reprise des entraînements collectifs dans le milieu amateur ne peut, pour le moment, pas s’effectuer avant le 15 janvier !

La Pro League va donc prendre contact, de manière individuelle, avec Dessel, Thes Sport, l’Olympic, Rupel Boom, le RFC Liège (N1), La Louvière, Lokeren, Olsa Brakel et Tongres (D2) pour avoir leur avis sur la situation et envisager une « solution », étant acquis que le calendrier, déjà surchargé, ne peut plus être modifié (les 8es de finale de la Coupe de Belgique devraient normalement avoir lieu les 20 et 21 janvier).

L’option d’une dérogation pour reprendre les entraînements dans le courant du mois de décembre a bien été évoquée, mais cela engendrerait d’autres gros soucis : il faudrait en effet élaborer un protocole sanitaire strict et imposer des tests Covid (comme en D1A et D1B).