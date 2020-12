WRC: Thierry Neuville et Ott Tänak ont besoin d’un miracle au rallye de Monza

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) comptent respectivement 24 et 28 points de retard sur leader du championnat Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), avant l’ultime rendez-vous à Monza. En théorie, ils ont toujours une chance de remporter le titre mondial, puisqu’il reste 30 points à gagner, mais en pratique ils sont confrontés à une tâche presque impossible.

Neuville a débuté la saison par une victoire au Monte Carlo et a terminé deuxième dans les deux dernières courses. La sixième place en Suède a été son plus mauvais résultat quand il a terminé cette saison. Ses abandons au Mexique et en Estonie ont ruiné les chances du Saint-Vithois de briguer le titre mondial. Avec le Rallye d’Ypres, il pouvait ambitionner de revenir dans le coup mais quand il a été annulé, à cause de la crise du coronavirus, il ne restait plus qu’une course avec le Rallye de Monza.