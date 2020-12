WRC: la finale de la saison sera un sprint, selon Thierry Neuville

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) et Nicolas Gilsoul font partie des nombreux participants au rallye de Monza, le dernier rallye du championnat du monde 2020 tant perturbée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui débute jeudi. D’autres Belges seront présents en Italie : les Luxembourgoi-belges Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai i20 R5), Cédric de Cecco et Jérôme Humblet (Skoda Fabia R5), Maxime Potty et Loic Dumont (Skoda Fabia) et les copilotes belges Renaud Jamoul et Pieter Tsjoen qui assisteront respectivement le Français Adrien Fourmaux (Ford Fiesta MkII) et le Néerlandais Kevin Abbring (VW Polo R5).