Les nouvelles immatriculations de voitures en recule de 15,8% en novembre

En novembre, 29.103 voitures neuves ont été immatriculées, soit un recul de 15,8% par rapport à la même période l'an dernier, indique mardi la Febiac. "La possibilité laissée de livrer les véhicules commandés préalablement au second confinement, à l'inverse de l'arrêt complet qui avait été imposé lors du premier Lockdown, ne limite que temporairement et très partiellement les conséquences économiques de ce second confinement pour les importateurs et les vendeurs des voitures neuves", souligne la fédération de l'automobile.