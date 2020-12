Manchester United-PSG: «Un match-couperet dans lequel tout peut se passer», se réjouit Vincenzo Ciuro

Ole Gunnar Solskjaer et Thomas Tuchel sont-ils les coaches qu’il faut à Manchester United et au PSG ?

Pour Tuchel, je me demande si ce n’est pas une erreur de casting. Au PSG, il ne m’a jamais impressionné, contrairement à sa période à Dortmund. Je pense qu’il ne fera pas de vieux os à Paris. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et, à moins qu’il ne gagne la Ligue des champions, il ne sera pas prolongé. Et il risque d’être viré bien avant si le PSG est éliminé la semaine prochaine. Quant à Solskjaer, j’ai un avis moins tranché. Les propriétaires de ManU voient le club comme une entreprise et je ne sais pas quel poids le Norvégien a dans les décisions sportives. En soi, il a plutôt fait un bon boulot, en lançant pas mal de jeunes. Par contre, il faut réinstaurer une culture de la gagne.