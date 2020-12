Ligue des champions: Frappart continue à ouvrir la voie

Pour le grand public, Stéphanie Frappart reste méconnue. Assez logiquement. En réalité, cette Française de 36 ans commence à se faire un véritable nom dans le cosme – encore assez machiste, qu’on le veuille ou non – du football international. Mais pas seulement. Alors que le sport-roi se conjugue dorénavant au féminin, elle incarne également, quasiment à elle seule, l’évolution et la féminisation du rôle d’arbitre, souvent jugé ingrat. Ou, à tout le moins, pour les plus sceptiques, une exception dans ce monde de brutes.